Genoa-Monza LIVE dalle 20 45 | c'è Messias con Retegui | Palladino cambia modulo

La sfida tra Genoa e Monza è soprattutto quella tra Gilardino e Palladino, due tecnici che fanno rima e che sono nel taccuino delle big in prospettiva come gli allenatori italiani più promettenti ... (infobetting)

Genoa-Monza, formazioni ufficiali: altra panchina per Zerbin. Retegui-Gudmundsson per Gila: Non chiamatele più sorprese. Genoa e Monza sono piacevoli realtà del nostro campionato e questa sera, calcio d'inizio alle ore 20.45, si daranno battaglia per l'anticipo del sabato sera della 28a ...tuttonapoli

Diretta Live Genoa Monza: le formazioni ufficiali. Palladino conferma i tre in attacco: Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. Allenatore : Gilardino. A disp : Leali ...monza-news

HIGHLIGHTS | Inter inarrestabile: Inzaghi batte anche Thiago Motta: CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Juventus 57, Milan 56, Bologna* 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Cagliari* 26, Empoli e Lecce 25, ...calciomercato