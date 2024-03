Genoa-Monza 2-3 | Maldini firma il colpo salvezza dei brianzoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Genova, 9 marzo 2024 - All'interno dici sono tantissime partite. La prima sembra premiare i padroni di casa, che partono forte ma poi in realtà va subito sotto di 2, quando a segnare sono Pessina e Mota, entrambi su suggerimento di Colpani, che poi prova a mettersi in proprio ma sbatte sulla traversa. La seconda sorride ai rossoblù che, complici i cambi operati all'intervallo da Gilardino, impattano con Gudmundsson, bravo a ribadire nel sacco il proprio rigore intercettato da Di Gregorio, e Vitinha. Ilinsiste a caccia della rimonta completa salvo poi cadere per mano di, chequello che sembra ildefinitivo del. Le formazioni ufficiali Gilardino vara il 3-5-2: tra i pali c'è Martinez, ...