Genoa-Monza 0-2 | raddoppia Dany Mota in mezza rovesciata - DIRETTA

Genoa Monza , match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Monza , valevole per la ... (calcionews24)

Genoa Monza , match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Monza , valevole per la ... (calcionews24)

Genoa – Monza: super sforbiciata di Dany Mota, ecco le immagini del gol! – VIDEO: Il Monza va subito sul raddoppio in casa del Genoa. Al 18’ Colpani raccoglie su un corner corto sulla destra e va al cross a centro area. Dany Mota si coordina con una clamorosa sforbiciata al limite ...generationsport

Monza - Carboni: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene": Andrea Carboni, difensore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro il Genoa: "Pensiamo partita dopo partita per arrivare il più in alto possibile. Ci ...napolimagazine

Diretta Live Genoa Monza: Mota Carvalho raddoppia in bello stile: Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. Allenatore : Gilardino. A disp : Leali ...monza-news