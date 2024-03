(Di sabato 9 marzo 2024) Sono appena 21 i giocatori delche Alberto Gilardino ha convocato in vista della gara di questa sera a Marassi contro il. Nell'elenco, ol...

Stasera alle 20.45 Inter-Genoa e sono appena usciti i convocati di Gilardino . Nella lista non figurano i tre infortunati, aggregato anche il giovane difensore della Primavera Pittino che era già ... (inter-news)

Sono 24 i giocatori convocati da Alberto Gilardino in vista della gara che il suo Genoa disputerà questa al Giuseppe Meazza di Milano... (calciomercato)

Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta dei lombardi sul campo del Genoa Sono stati resi noti i nomi dei 23 convocati del Monza per la sfida di campionato ... (calcionews24)

Inter-Juventus Primavera, i convocati di Montero: Questi i convocati di mister Montero per la sfida di campionato che la Primavera della Juventus giocherà oggi in trasferta a partire dalle 13:00 contro l'Inter: ...tuttojuve

Genoa-Monza, i convocati di mister Gilardino: A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Genoa e Monza, il Grifone ha diramato ufficialmente l’elenco dei convocati. Oltre allo squalificato Vasquez, confermate le assenze di Ankeye, Matturro e ...buoncalcioatutti

Genoa, i convocati per Monza: Martìn non ce la fa: Sono appena 21 i giocatori del Genoa che Alberto Gilardino ha convocato in vista della gara di questa sera a Marassi contro il Monza. Nell'elenco, oltre agli assenti di lungo corso David Ankeye, Alan ...calciomercato