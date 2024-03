Genoa | asta in vista per Gudmundsson | chi è in pole position

(Di sabato 9 marzo 2024) Nove gol segnati e tre assist per i compagni, alla prima versa stagione in Serie A ancora da completare. Parlano i numeri per Albert,...

Ngonge evita l'ennesima figuraccia , ma non mitiga certo il tenore di un altro passo falso che suona come una resa. Resa dalla zona Champions , che sia quarto o quinto posto, con rischio... (ilmattino)

Genoa-Monza: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv: Nel Grifone mister Gilardino deve ovviare all'assenza dello squalificato Vasquez, in difesa allora occasione per Vogliacco da titolare. In mediana può essere confermato Messias a discapito di ...fantacalcio

Pruzzo: “I gol ai tornei dei bar per cento lire. E 200 reti nei big ma niente azzurro”: Parla l’ex bomber di Genoa e Roma: “Mai malato di calcio: è stato divertimento e poi lavoro. Piansi per il Grifo” ...ilsecoloxix