Gazzelle spiazza tutti | a chi dedica il concerto di Padova | GUARDA

(Di sabato 9 marzo 2024) Che i concerti di Flavio Bruno Pardini, in arte, fossero un rituale collettivo in grado di unire e di emozionare, lo sapevamo da tempo. Ieri, però, l'artista romano ha colto l'occasione dell'inizio del suo “DENTRO X SEMPRE” tour all'Arena SpettacoliFiere per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne e per lanciare dal palco un messaggio chiaro e inatteso. “Grazie mille regà, era un po' che non venivo a, sono molto contento, vi voglio bene": così ha salutato il suo pubblico. Poi le parole che hannoto: "Oggi è la festa delle donne, quindi auguri a tutte le donne. In particolare vogliore questoa Giulia Cecchettin”, ha detto. Il cantante ha scelto di spendere qualche parola per la ragazza 22enne che ...