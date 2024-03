Gaza | migliaia di persone al corteo per la pace di Roma Landini | “Netanyahu danneggia Israele | bisogna fermare questa follia”

È aperta, ma strettissima, la strada per un nuovo accordo di tregua tra Israele e le forze islamiste che governano nella Striscia di Gaza . Per lo meno a livello di dichiarazioni pubbliche. Questa ... (open.online)

“Abbiamo trovato la guerra, che non è solo quella che si combatte con le bombe e i missili. In questo caso è una guerra fatta di crimini che si sommano l’uno all’altro quotidianamente. E il crimine ... (ilfattoquotidiano)

Roma, in migliaia alla manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza: (LaPresse) In migliaia hanno risposto all'appello lanciato dalla Rete per il disarmo e dalla Cgil a Roma per chiedere un "immediato cessate il ...stream24.ilsole24ore

Roma, i manifestanti per la pace non hanno dubbi: "A Gaza e' in atto un genocidio": Dopo il successo della giornata nazionale del 24 febbraio, che ha visto piu' di 120 citta' e decine di migliaia di cittadine e cittadini ...notizie.tiscali

A Roma il corteo per lo stop al massacro su Gaza e il diritto di manifestare: Sono in piazza e sfilano in poche migliaia a Roma per la manifestazione nazionale per la pace e il diritto di manifestare , promossa da AssisiPaceGiusta e Europe for Peace, che riunisce associazioni e ...tg.la7