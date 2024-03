Gara di monologhi al Teatro Kopò di Roma | in campo anche l’attore Bonagura 

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 9 marzo 2024) Caserta. Il prossimo 26 aprile sarà in scena/set al’artista nolano, ma casertano di adozione, Antonio Bonagura, con il Collettivo di cui fa parte, per partecipare alladi“Intimità a confronto”. Si tratta di una competizione diinediti che si svolgerà in tre serate diverse: il 15 marzo, il 26 aprile e il 24 maggio e che avrà luogo a, alin via Vestricio Spurinna, 47. Il Collettivo Godot è un gruppo composto da oltre 50 attori professionisti, tutti diplomati sul metodo di recitazione cinematografica “crea” di Marta Gervasutti nota casting director che, essendo la coordinatrice del gruppo, cureràla regia della competizione. Si tratta della prima uscita ...