GamIn' Palomar | domani il nuovo evento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Arezzo, 9 marzo 2024 – C'è fermento a San Giovanni per ilappuntamento di, la manifestazione dedicata al gioco analogico e intelligente organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con le diverse associazioni ludiche della zona: From Beyond, LiberiLibri & LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon. Dopo il grande successo degli eventi precedenti,, domenica 10 marzo dalle 15 alle 19 a, la casa della cultura in piazza della Libertà a San Giovanni Valdarno tutto è pronto per accogliere giochi da tavolo, giochi di ruolo e scacchi. Chiunque può mettersi alla prova, gratuitamente, immaginare e costruire nuovi mondi, storie e vicende, studiare e ponderare le proprie ‘mosse’ e quelle altrui. Un’ampia selezione di sfide appassionanti e momenti ...