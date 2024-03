Furto al Vittoriale | la banda del buco è passata dai camerini Guerri | “I ladri? Grande professionalità Soffro molto”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 9 marzo 2024) Gardone Riviera (Brescia), 9 marzo 2024 – Hanno sfruttato uno dei punti dei numerosi chilometri di cinta muraria che circondano il, introducendosi all’interno del parco che circonda la casa-museo di Gabriele d’Annunzio attorno alle 5 e mezza del mattino di mercoledì. Da lì sono arrivati al Museo d’Annunzio segreto, dove fino all’8 marzo doveva esser allestita la mostra “Come un oro caldo e fluido. Gli ori di Umberto Mastroianni” e hanno scassinato prima la porta del magazzino, poi quella deidell’anfiteatro, violando la sacralità di luoghi in cui sono passati i più grandi attori del teatro italiano (da Gassman ad Albertazzi) e i più grandi cantanti. Da qui, con in mano una planimetria che potrebbero aver semplicemente fotografato, nei giorni precedenti, all’interno del “” stesso (per legge e per questioni ...