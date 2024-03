Furti per 500mila euro in negozi elettronica in tutta Italia | 4 arresti | operazione della polizia postale

Raffica di denunce : scoperto anche autore di furti in casa. Tempo di lettura: 2 minutiNel giro di appena 12 ore i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto a deferire in stato di libertà quattro ... (Leggi)

Arresti per furti di elettrodomestici - un episodio anche a Benevento. Tempo di lettura: 2 minutiErano specialisti in furti di elettrodomestici e articoli elettronici in tutt’Italia e sempre ai danni di una nota catena di ... (Leggi)

Vetrina spaccata e vestiti rubati in via D'Aragona a Barletta: Hanno distrutto la vetrina del negozio di abbigliamento e accessori per rubare i capi. A scoprire l'amara sorpresa ad opera di ignoti questa mattina sono stati i titolari del negozio Maison22 in via D ...barlettaviva

Audi Q5 40 TDI quattro S tronic Business Advanced del 2022 usata a Milano: solo con finanziamento ed assicurazione furto- incendio. Offerta valida nel rispetto delle azioni promozionali fino ad esaurimento stock. La garanzia casa madre, ove presente, è da considerarsi dalla ...automoto

Il Comune sfratta i volatili: li proteggiamo dai teppisti: Via i pennuti dalla Villa Comunale «Salvo D'Acquisto», il Comune chiede lo "sfratto" alla Selva di Paliano «per il loro bene». Sono stati per anni lo svago ...ilmattino