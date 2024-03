Furti | auto cannibalizzate e discariche a cielo aperto a Roma | le immagini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024), piaga senza fine al Municipio VI diCapitale. Rinvenute altre quattro carcasse tra moto ein via dell'Archeologia più un suv rubato in viale Oxford. Un bilancio drammatico che registra in un anno 257 scooter rubati, 176oggetto di furto, 2 camper, compresa la motrice di untreno e una barca. A segnalarlo l'ex delegato ai rifiuti municipale, Marco Doria, membro della II Commissione Speciale Antimafia Anticamorra e Beni Confiscati che da anni vive sotto "scorta", subendo continue intimidazioni e minacce, durante la sua attività in difesa del territorio della Capitale. Una situazione drammatica, che vede una preoccupante ascesa della ...