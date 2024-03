Fuggono dopo furto | auto si scontra con altra vettura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata odierna, i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti a Portici per la segnalazione di ladri in appartamento. Quattro persone a bordo di due vetture, alla loro vista, si sono date alla fuga nel corso della quale hanno colliso con una macchina a bordo della quale viaggiava una donna del ‘47 che è stata trasportata all’Ospedale del Mare dove si trova ricoverata in prognosi riservata non in pericolo di vita. I quattro sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio dell’rità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.