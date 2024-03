Fugge all’alt della Polizia locale | 21enne in manette per spaccio e resistenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) Bergamo. La sua auto è stata intercettata dalladi Bergamo in via Borgo Palazzo, introno alle 23.30 di venerdì 8 marzo. Gli agenti hanno intimato l’alt ma lui non si è fermato dando così il via ad un inseguimento. Poco dopo H.B., tunisino irregolare di 21 anni, ha abbandonato il mezzo e ha tentato di fuggire a piedi e mentre correva si è liberato di un involucro contenente 10 grammi di cocaina. Il giovane è stato rincorso e fermato, non senza difficoltà dato che scalciava e tentava di divincolarsi opponendo. Ai suoi polsi sono scattate leper detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti ea pubblico ufficiale. Sabato mattina ilè stato accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida. Il giudice ha ...