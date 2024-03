Frosinone | spari in un bar del centro | due morti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 9 marzo 2024) Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta a. I colpi di pistola sono stati esplosi questa sera poco prima delle 19.30 al culmine di una lite avvenuta nel bar Shake nella centralissima via Aldo Moro, nella parte bassa della città. Il primo decesso è avvenuto sul marciapiedi all'ingresso del bar dove il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare il paziente ma senza successo. Un secondo giovane è deceduto qualche ora dopo in ospedale per le gravi ferite riportate e a nulla è servito il tentativo dei medici di sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico. Non risultano gravi invece gli altri due feriti. Il prefetto diErnesto Liguori ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in maniera straordinaria per domani mattina alle 11.