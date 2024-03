Frosinone | spari in un bar del centro al termine di una lite | un morto e diversi feriti

(Di sabato 9 marzo 2024) Il decesso è avvenuto sul marciapiedi all’ingresso del bar dove il personale del 118 ha tentato di rianimare l’uomoin un bar in pienoin un bar in pieno

spari al bar in centro a Frosinone, un morto: È morta una delle quattro persone rimaste ferite questa sera dai colpi di pistola esplosi poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di Frosinone.rainews

spari davanti al bar in via Aldo Moro a Frosinone, quattro feriti, uno è grave: Frosinone – Scene da farwest e tanta paura in via Aldo Moro a Frosinone dove,m alle 19 di oggi, almeno quattro persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco.ilpuntoamezzogiorno

Frosinone, spari in un bar del centro: un morto e feriti gravi: Una persona è rimasta uccisa ed altre tre secondo le prime informazioni sono rimaste ferite in maniera più lieve dai colpi di pistola esplosi questa sera poco prima delle 19:30 al culmine di una lite ...roma.corriere