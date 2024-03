Frosinone | spari in un bar del centro al termine di una lite | un morto e 3 feriti gravi

(Di sabato 9 marzo 2024) Il decesso è avvenuto sul marciapiedi all’ingresso del bar dove il personale del 118 ha tentato di rianimare l’uomoin un bar in pienoin un bar in pieno

È morta una delle quattro persone rimaste ferite questa sera dai colpi di pistola esplosi poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di Frosinone . Il decesso è ... (gazzettadelsud)

21.15 Spari in un bar nella zona commerciale di Frosinone . Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. La vittima è un giovane albanese che si trovava seduto al bar insieme agli altri tre ... (televideo.rai)

Sangue in via Aldo Moro a Frosinone, uomo entra in un bar e uccide: Frosinone – Un morto e tre feriti è il tragico bilancio dell’aggressione a colpi di pistola avvenuto questa sera, ...ilpuntoamezzogiorno

Sparatoria a Frosinone, un morto in pieno centro, la città adesso ha paura: Incredibile sparatoria in pieno centro questa sera a Frosinone, nei pressi di un bar ristorante. La meccanica dell’accaduto fa pensare a un regolamento di conti. Sembra che i criminali abbiano sparato ...ilquotidianodellazio

spari in centro a Frosinone dopo una lite in un bar, un morto e tre feriti: l'ipotesi dello scontro tra bande: Scontro tra bande rivali al centro di Frosinone, qualcuno estrae la pistola: tra gli spari muore un cittadino marocchino. Assassino in fuga ...notizie.virgilio