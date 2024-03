Frosinone | sparatoria in un bar | un morto e 3 feriti | cosa sappiamo

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 –in un bar di. Une treè il bilancio secondo una prima ricostruzione. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avvenuta tra albanesi, al culmine della quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Tresono stati portati all’ospedale Spaziani mentre per il quarto sono stati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. (Notizia in aggiornamento)

