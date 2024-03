Frosinone | sparatoria in pieno centro | uno morto e 3 feriti

(Di sabato 9 marzo 2024) Al culmine di una lite un uomo ha estratto l'arma e aperto il fuoco in mezzo allo struscio nella centralissima via Aldo Moro. Gravissimo il bilancio della: une tregravi.

Choc in centro a Frosinone , quattro uomini sono stati feriti a colpi di pistola. È successo poco dopo le 19 in via Aldo Moro, davanti allo Shake bar. Secondo le... (ilmessaggero)

Una persona è morta, mentre altre tre sono rimaste ferite dopo una Sparatoria avvenuta poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di Frosinone . Secondo una prima ... (ilfattoquotidiano)

Frosinone, sparatoria in bar: un morto e 3 feriti: Un morto e tre feriti. E' il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera in una bar di Frosinone, in via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avvenuta tra albanesi, ...adnkronos

sparatoria a Frosinone: un morto e tre feriti: Alle 19.30, nel bar Shake di via Aldo Moro, al culimine di una lite sono stati esplosi dei colpi di pistola. Quattro persone sono rimaste ferite, una di queste ha poi perso la vita. Il personale del ...tg.la7

Spari al bar in centro a Frosinone, un morto: È morta una delle quattro persone rimaste ferite questa sera dai colpi di pistola esplosi poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di Frosinone.rainews