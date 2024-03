Frosinone | sparatoria in bar del centro | un morto e 3 feriti

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Une tre. E' il bilancio di unaavvenuta questa sera in una bar di, in via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avvenuta tra albanesi, al culmine della quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Tresono stati portati all'ospedale Spaziani, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Colpi di pistola al culmine di una lite tra albanesi in via Aldo Moro. Il sindaco: "Sconvolto, c'era tanta gente per strada" sparatoria oggi in un bar del centro a Frosinone . Un morto e tre feriti ... (sbircialanotizia)

Un morto e tre feriti è il tragico bilancio dell'aggressione a colpi di pistola avvenuto questa sera, poco dopo le 19, in pieno centro, in via Aldo Moro a Frosinone . I quattro erano all'interno del ... (liberoquotidiano)

"Frosinone è diventata una polveriera". Quattro sparatorie in otto mesi e l'ombra della guerra per lo spaccio: sparatoria oggi in un bar del centro a Frosinone. Un morto e tre feriti nel corso di una lite tra i tavolini dello 'Shake' in via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni, tutto… Leggi ...informazione

sparatoria in centro a Frosinone: un morto e tre feriti: Frosinone. Un morto e tre feriti. È il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera in una bar di Frosinone, in via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avve ...lanuovasardegna

Frosinone, spari in un bar del centro: un morto e alcuni feriti: Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in maniera più lieve, dopo una sparatoria a Frosinone. I colpi di pistola sono stati esplosi questa sera poco prima delle 19.30 al culmine di una ...tg24.sky