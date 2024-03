Frode all’esame per diventare avvocato | domande consegnate in anticipo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 9 marzo 2024) Uno studente ha provato a imbrogliare durante un concorso per divenireottenendo prima i quesiti della commissione Quasi tutti nel corso della propria avventura scolastica abbiamo provato di tanto in tanto a copiare qualcosa. Un compito in classe, un test, tutto ciò che ci permettesse di metterci alle spalle le ostilità scolastiche e non solo. Nelle istituzioni, però, ci sono dei casi che sono andati ben oltre quella che può essere considerata ‘una sana copiatura’. Ci sono, infatti, delle prove che non possono essere superate per mezzo dell’inganno, proprio perché necessarie a superare la reale qualità di una persona in quel determinato ambito. Qualità che, poi, a livello lavorativo non sarà utile solo per sé stessi, ma fondamentale per la vita degli altri. In questo senso salute e giustizia sono forse gli ambiti che meritano una maggiore attenzione e serietà. ...