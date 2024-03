FOTO – Bastoni e la nuvola Speedy | l’omaggio dell’Inter a Dragon Ball

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Anche l’Inter omaggia il grande maestro Akira Toriyama, creatore (tra le altre) diche ci ha lasciato pochi giorni fa. Come tante società calcistiche e non, i nerazzurri hanno pubblicato unacon un crossover proprio con il noto cartone animato.– Alessandroe la: questo il crossover scelto dall’Inter per omaggiare non solo la vittoria di questa sera, ma anchee il suo creatore Akira Toriyama, deceduto pochi giorni fa. Un fenomeno culturale e di massa che ha unito (e continua a unire) tante generazioni, omaggiato proprio dal club nerazzurro con uno dei suoi giocatori più rappresentativi. #ForzaInter #BolognaInter pic.twitter.com/uLspNxs7Ut — Inter ...