FOTO Arteterapia | Villa Amendola apre le porte all’inclusione

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutileall’arte e. Nel suggestivo Polo museale avellinese, è partito il percorso “Arte terapia, un Tulipano per le donne”. Si tratta della Mostra d’Arte realizzata dagli ospiti del Centro Polifunzionale Disabili “Tulipano” di Parolise, cominciata questo pomeriggio alle ore 17, ed in programma domani, domenica 10 marzo, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, nella struttura di via dei Due Principati. Il progetto ha subito incrociato il favore dell’Assessorato al Turismo, guidato da Laura Nargi, ottenendo così il Patrocinio del Comune di Avellino e l’utilizzo degli spazi pubblici. Con ingresso rigorosamente gratuito, i visitatori possono ammirare le opere realizzate dagli ospiti del Centro “Tulipano” in occasione della Festa delle Donne: ...