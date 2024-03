(Di sabato 9 marzo 2024) EssiLux, pur dichiarandosi italo-francese, è controllata al 32,3% dalla lusseburghese, la finanziaria fondata da Leonardo Del Vecchio e attualmente posseduta in quote paritetiche dai suoi

Forziere Delfin: in mano a otto eredi i destini della società: EssiLux, pur dichiarandosi italo-francese, è controllata al 32,3% dalla lusseburghese Delfin, la finanziaria fondata da Leonardo Del Vecchio e attualmente posseduta in quote paritetiche dai suoi otto ...msn