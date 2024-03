Fortitudo | la rotta di Panni per spiccare il volo | Dobbiamo pensare una gara alla volta

(Di sabato 9 marzo 2024) Più guardia che playmaker, ma spesso e volentieri decisivo per le sorti della, Alessandroè uno dei pilastri della squadra diretta da Attilio Caja.come va? "Stiamo bene, siamo pronti per una sfida impegnativa come quella che ci attende domani con Rieti". Che avversaria vi aspettate? "La Sebastiani è squadra solida che sta facendo bene, dimostrando costanza e meritandosi un posto tra le prime quattro del girone Verde". Chi teme di più? "Non c’è un giocatore in particolare, ma è tutta la squadra ad essere forte e competitiva. Hanno una coppia di americani di qualità ed esperienza come Hogue e Johnson, una batteria di italiani di assoluto livello e un coach come Alessandro Rossi che conosce benissimo la categoria e l’ha vinto con Scafati nel 2022". Guardiamo in casa, è ...

