Formia Tragedia Giuseppe Maiolo | rinviati alla prossima settimana autopsia e funerali

Si svolgeranno non prima di martedì della, il 17enne di deceduto mercoledì mattina in seguito ad un incidente stradale nel tratto iniziale della superstrada per Cassino, in località Santa Croce. La conferma è arrivata dalla famiglia della vittima alla luce dell'esistenza di una serie di

Tragedia ieri a Formia, è morto un 17enne in sella al suo scooter che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un camion, condotto da un 35enne di Spigno Saturnia.

Giuseppe, morto a 16 anni: «Trattato come un invisibile»: «Voglio parlarvi di Giuseppe, un ragazzo dotato, brillante, il cui percorso di vita è stato sicuramente meno facile di quello di gran parte di noi, ma sempre affrontato con fierezza

Che ci faceva Giuseppe per strada Perché non era a scuola Le accuse dell'avvocato della madre: "Non si può non sottolineare l'inadempienza dei servizi sociali – dice l'avvocato Cupolino – né il fatto che Giuseppe non è stato iscritto alla scuola dell'obbligo e che la mattina avrebbe dovuto star

Morto a 16 anni in scooter, l'avvocato: "Dimenticato dalle istituzioni": Giuseppe Maiolo doveva essere a scuola, ma nessuno lo aveva iscritto all'istituto di geometri. La storia drammatica del ragazzo