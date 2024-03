Formazioni ufficiali Sassuolo-Frosinone | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 9 marzo 2024) Alle ore 15 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi Ballardini e Di Francesco Alle ore 15 andrà in scena il match di Serie A 2023/2024 tra, valido per la 28esima giornata. Ecco ledi Ballardini e Di Francesco.(4-3-2-1): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorsvedt, Racic, Bajrami; Laurienté, Defrel; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Matheus Henrique, Mulattieri, Obiang, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Viti, Volpato, Boloca, Lipani, Tressoldi.(4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, ...

