Formazioni ufficiali Pisa-Ternana | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Ledi, sfida valida per la 29ª giornata del campionato di. I nerazzurri cercano punti importanti per la rincorsa ai play-off, distante ora due lunghezze. Dall’altra parte i rossoverdi hanno bisogno di un risultato utile per recuperare sulla zona salvezza, che attualmente dista 4 punti. Calcio d’inizio alle ore 16.15. Ecco le sceltedei due allenatori. LE: in attesa: in attesa SportFace.