Formazioni ufficiali Manchester United-Everton | Premier League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Lee le scelte degli allenatori per, match valevole per la ventottesima giornata della. Ad Old Trafford partita delicata per entrambe le squadre: i ragazzi di Ten Hag, dopo la sconfitta dolorosa nel derby con ilCity, devono provare a reagire se vogliono ancora coltivare sogni di Champions. Mentre gli ospiti vanno a caccia di punti preziosi per la salvezza che, vista la penalizzazione, sarebbe un grande traguardo. Fischio d’inizio fissato per le ore 13:30. LE: in attesa: in attesa ...