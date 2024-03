Formazioni ufficiali Cosenza-Cittadella | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Ledi, sfida valida per la 29ª giornata del campionato di. Obiettivo interrompere lada incubo di 8 sconfitte consecutive per i granata, che hanno perso parecchio terreno e sono ora fuori dalla zona play-off. Anche i Lupi della Sila cercano però il riscatto dopo la sconfitta interna nel derby calabrese contro il Catanzaro. Calcio d’inizio alle ore 14.00. Ecco le sceltedei due allenatori. LE: in attesa: in attesa SportFace.