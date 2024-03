Formazioni ufficiali Catanzaro-Reggiana | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Ledi, match valido per la ventinovesima giornata della. Calcio d’inizio alle ore 16:15 per la sfida che vede i calabresi padroni di casa a caccia di tre punti per rafforzare il piazzamento in zona playoff e magari provare a sognare la promozione diretta. Attenzione però agli emiliani, reduci da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e alla ricerca di punti preziosi nella lotta salvezza. LE: Fulignati, Situm, Brighenti, Scognamiglio, Veroli, D’Andrea, Petriccione, Pompetti, Vandeputte, Iemmello, Ambrosino.: in attesa SportFace.