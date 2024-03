Formazioni ufficiali Cagliari-Salernitana | le scelte dei due tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

per il match di Serie A in programma alle 15 Comunicate le formazioni di Cagliari-Salernitana, match di Serie A in programma alle 15. Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou; Jankto, Gaetano; Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri. Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Weissman. Allenatore: Fabio Liverani.