Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Mainz | Bundesliga 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Ledi, match valevole per la 25esima giornata di. Dopo la qualificazione ai quarti di Champions ottenuta contro la Lazio, i bavaresi vogliono tornare al successo anche in campionato, alla ricerca di un disperato recupero sull’inarrestabile Bayer Leverkusen. Gara sulla carta agevole per la squadra di Tuchel, che affrontà unattualmente penultimo con 16 punti. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Neuer, de Ligt, Kimmich, Goretzka, Kane, Sané, Dier, Davies, Muller, Laimer, Musiala.: in attesa SportFace.