Fognini-Baez oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Fabiosfiderà Sebastiannel secondo turno dell’ATPdi, torneo in programma sul cemento statunitense. Il tennista ligure ha sfruttato bene la wild card concessagli dal direttore del torneo Tommy Haas, tornando a vincere una partita sul circuito maggiore. Una dura lotta contro Zapata Mirallez, vinta in rimonta, sperando non porti conseguenze a un fisico che in questi mesi ha più volte ha fermato Fabio. Il suo avversario è certamente in gran forma e arriva qui con due successi ATP di fila tra Rio de Janeiro e Santiago. I due si sono affrontati nel 2022 a Bastad con successo dell’argentino per due set a zero. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, sabato ...