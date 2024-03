Flash mob e corteo in centro | Ogni giorno abusi di ogni tipo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Nemmeno la pioggia ha fermato ilguidato dall’associazione “Non una di meno”, che ieri ha animato le strade della città di voci decise a far arrivare dritti al punto gli ideali di chi vuole un cambiamento reale nella società. Nella giornata internazionale della donna, le strade della città si sono riempite di manifestanti determinati a fare sentire il proprio dissenso per una festa che non deve essere tale. Ilha preso vita dalla piazza simbolo della città, quella del Duomo, ed ha attraversato i luoghi “simbolo delle violenze di genere: case, posti di lavoro e chiese” come hanno sottolineato le organizzatrici. “Attraversiamo i luoghi dovesi subiscono violenze di genere”, è stato uno dei messaggi chiave portati avanti durante la manifestazione. Le parole pronunciate hanno ...