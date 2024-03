Fiumicino | sopralluogo all’incrocio tra via Monte Solarolo e via Val Lagarina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo 2024 – In seguito allediverse segnalazioni giunte da parte dei cittadini sui rischi d’incidente, la Commissione Lavori Pubblici ha effettuato unper esaminare l’incrocio tra viae via Valvalutare la pericolosità di quel bivio, sempre più trafficato e che dispone di una scarsa visibilità. “I nostri tecnici stanno svolgendo le valutazioni necessarie per elaborare il piano migliore e mettere in sicurezza l’incrocio, oltre ad uno studio sulla viabilità di quel tratto, in sincronia con la polizia locale.” ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.