Fisco | Meloni | ‘record recupero evasione | Stato non è più nemico’

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate certifica maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Vuol dire che quando tu non disturbi ma anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lone beneficia perché una parte della stessa ricchezza torna allo. E infatti nello stesso anno, il 2023, l’Agenzia delle Entrate ci dice anche che abbiamo avuto il record didell’fiscale, che è un altro dato straordinario”. Lo ha detto la premier Giorgia, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.Il governo, rivendica la premier, ha impoun approccio diverso, per cui “lonon può diventare un nemico”, perché “noi dobbiamo rendere lo ...