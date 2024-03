Fisco | Meloni | ' approccio collaborativo ma non con chi vuol fregare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Giorgiarivendica "il record di recupero dell'evasione fiscale", ottenuto grazie a "undiverso,e non vessatorio", diverso rispetto a un passato in "cui lo Stato rischiava di essere visto come un nemico. Se sei in difficoltà io Stato ti vengo incontro, ma se poi mi vuoiper forza allora devo essere deciso nella mia reazione". Lo ha detto la premier Giorgia, a Bastia Umbra per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.