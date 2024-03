Fisco | controlli della Guardia di Finanza su influencer a Bologna Recuperati 11 milioni Sal | “Non sono un evasore”

(Di sabato 9 marzo 2024)nel mirinodidi. Che ha comunicato di aver recuperato a tassazione 11di euro conducendo accertamenti, da fine 2022, su quattrobolognesi, seguiti da 50di follower, e cinque digital creator, questi ultimi attivi su siti su piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor L'articolo proviene da Firenze Post.

