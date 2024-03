(Di sabato 9 marzo 2024) (Agenzia Vista), 09 marzo 2024 "Sulle infrastrutture va investito anche se è meno remunerativo dal punto di vista del consenso": lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, parlando a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, in occasione'Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la(Fsc) tra Governo e Regione. "Dobbiamo rimettere l'l'hail, al", ha aggiunto. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Oggi Inspire Brands ha annuncia to due accordi internazionali di franchise per portare Jimmy John’s , il più grande marchio di panini a consegna diretta negli Stati Uniti, in ... (giornaledellumbria)

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Oggi Inspire Brands ha annuncia to due accordi internazionali di franchise per portare Jimmy John’s , il più grande marchio di panini a consegna diretta negli Stati Uniti, in ... (seriea24)

Firma accordi coesione, Meloni: Rimettiamo Umbria dove l'ha messa il Signore, al centro dell'Italia: in occasione della Firma dell'Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) tra Governo e Regione Umbria. "Dobbiamo rimettere l'Umbria dove l'ha messa il Signore, al centro dell'Italia", ha ...la7

Enel e A2A siglano accordo per distribuzione elettrica in alcuni comuni della Lombardia: Enel e A2A hanno Firmato un accordo per la cessione a quest’ultima del 90% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova ...teleborsa

Umbria: Meloni, ‘rimettiamola dove l’ha messa il Signore, al centro dell’Italia’: Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Con la Firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione all’Umbria arrivano “240 milioni” che andranno a finanziare “36 progetti strategici”. Dopo averne illustrati alcuni, ...ilsannioquotidiano