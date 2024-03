(Di sabato 9 marzo 2024) Nel pomeriggio dell’08 marzo 2024, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, impegnati nei normali servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno tratto in arresto unalgerino ritenuto responsabile del furto con destrezza ai danni di unabrasiliana L'articolo proviene daPost.

I Carabinieri della Compagnia di Firenze sono intervenuti la notte di Capodanno , presso l'Ospedale Santa Maria Nuova, dove poco prima era giunto in codice rosso un turista marocchino di 28 ... (firenzepost)

Firenze: turista rapinata al mercato di San Lorenzo. Arrestato 25enne: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, impegnati nei normali servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno tratto in arresto un 25enne algerino ritenuto responsabile del ...firenzepost

Ruba borsa di una turista brasiliana al Mercato Centrale, bloccato e arrestato: Un 25enne algerino è stato arrestato a Firenze per il furto della borsa di una turista brasiliana al Mercato Centrale. Approfittando della confusione, il ...gonews

San Lorenzo, ruba una borsa a una turista ma finisce in manette: Firenze, 9 marzo 2024 - Ha rubato una borsa in pelle a una turista brasiliana ma l'uomo, un 25enne algerino, è finito in manette. L'uomo avrebbe messo a segno il colpo approfittando della confusione ...lanazione