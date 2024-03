Firenze | tra sapori vino e prodotti artigianali torna “Il Gusto Toscano”

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 9 marzo 2024) “Ilin versione primaverile il 16 e 17 marzo presso Officina Creativa by Artex, al Conventino Fuori le Mura (in via Giano della Bella 20) a: sarà un weekend all’insegna di buon, prelibatezze, degustazioni ed moltiMade in Tuscany a km zero. La manifestazione è aperta al pubblico e con ingresso libero (sabato dalle 11 alle 21, domenica dalle 11 alle 20). Oltre 30 produttori tra vignaioli, birrai, mastri distillatori e artigiani agroalimentari animeranno gli spazi del Conventino. Accanto alla vendita didi qualità del territorio verranno organizzate degustazioni guidate, master class e incontri, attività per presentare idell’enogastronomia artigianale toscana come ...