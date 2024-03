(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 - Unaa dir poco bestiale per il traffico in zonadi, dove10 marzo si sommeranno due eventi mica da poco: la partitae ildi. Un mix niente male, proprio da. Tanto per cominciare, la partita di serie A allo stadio inizierà alle 20,45. Come sempre, la Questura ha istituito una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore ...

Fiorentina-Roma e concerto di Renato Zero: domenica da bollino rosso a Campo di Marte

