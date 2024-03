Fiorentina-Maccabi | al Franchi chiusi sei settori

(Di sabato 9 marzo 2024) Seidello stadiosarannoal pubblico in occasione della partita traHaifa. La partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League in programma per giovedì alle 18.45, vedrà alcune tribune vuote. Si tratta del parterre della tribuna centrale, di quella laterale, di Maratona coperto e scoperto e di Maratona laterale. Questi sono ipiù vicini al campo. L’annuncio arriva dai canali ufficiali della. SportFace.

Successo in trasferta della Fiorentina contro il Maccabi Haifa nell’andata degli ottavi di finale di Conference League e tensione in campo per la lite tra Ranieri e Bonaventura . La sfida si è ... (calcioweb.eu)

Firenze, 9 marzo 2024 - Dalle 12 di oggi (sabato 9 marzo) la Fiorentina ha messo in vendita i tagliandi per la delicata sfida di giovedì prossima (14 marzo ore 18.45) di Fiorentina-Maccabi Haifa , ... (sport.quotidiano)

