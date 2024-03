Finiti 30 anni di pace. È la stagione delle crisi. Dopo l'unione economica serve l'Europa politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Patuelli* Sembra finito un trentennio di. L’ormai lunga e sempre più dura guerra in Ucraina, l’esplosione dell’ennesimo conflitto in Medio Oriente, il più lungo che abbia coinvolto Israele e questa volta non Stati arabi, ma milizie armate, la libertà di circolazione nei mari minata soprattutto nel cruciale Mar Rosso, e più complessivamente una recrudescenza di un clima mondiale di tensioni, evidenziano l’esaurimento della nuova “belle epoque” di fine Novecento e di inizioDuemila, basata innanzitutto sullaest-ovest seguita alla caduta del Muro di Berlino, simbolo della guerra fredda. Mentre continua a svilupparsi una parte della globalizzazione, quella basata sulle comunicazioni, le cui evoluzioni proseguono sulla spinta di sempre più nuove tecnologie, invece frenano e rallentano altri aspetti della globalizzazione, ...