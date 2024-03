Fiato sospeso in Abruzzo per le elezioni | occhi puntati sull' affluenza | il centrosinistra crede nella rimonta

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 9 marzo 2024) Solo qualche settimana fa, Marco Marsilio e Luciano D’Amico non avrebbero immaginato di avere i riflettori di tutta Italiasui rispettivi comitati elettorali. I due candidati alla presidenza della Regione, alla vigilia del voto, provano a godersi qualche ora di relax. Ma la tensione è palpabile. Per entrambi non è facile smaltire gli affanni di una corsa all’ultimo voto. Tra viaggi...