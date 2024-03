Festa del papà | 17 trattamenti SPA da regalargli

Daste - torna la festa del Gin bergamasco. BERGAMO. Sono sette le case produttrici presenti quest’anno all’evento in via Daste e Spalenga, venerdì 8 e sabato 9 marzo. (Leggi)

MANIFESTAZIONE MARATHON BIKE. Gianmarco Agostini conquista la prima prova del "Trittico di Maremma». Dicono di lui che fa più notizia quando non vince. In effetti Gianmarco Agostini , della società M9 Racing Team, soprannominato il "Killer", in Maremma su ... (Leggi)

Fiorai, maratona mimosa. Assalto a orario continuato: La Festa della donna non conosce crisi ... Insomma nessuno rinuncia a regalare un mazzolino di mimosa. Del resto si parte da una cifra irrisoria, appena tre euro". A proposito di prezzo, qualche ...msn

L’Irlanda a Milano con 50 eventi. Fra degustazioni, cinema e musica: Per la Festa di San Patrizio la città si tinge di verde, in via Dante la mostra fotografica “On the road”. Ingresso gratuito nello spazio multimediale Open di Porta Romana anche per cimentarsi nell’ar ...ilgiorno

Presentata la 32° edizione del festival Tipicità: “Armonia di sapori e territori”: questo lo slogan della 32ª edizione di Tipicità Festival che si svolgerà a Fermo nei giorni 9-10-11 marzo e che è stata presentata martedì 5 marzo nel corso di una con ...senigallianotizie