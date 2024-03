Ferrari | assalto al cerchio magico di Horner | chi vogliono strappare alla Red Bull | colpo ribalta-Mondiale

(Di sabato 9 marzo 2024) In Redci sono diversi problemi da risolvere dopo lo scandalo Sexgate — i problemi tra Christian, Jos Verstappen e la dipendente al centro dello scandalo licenziata — e infiutano l'occasione. Secondo La Gazzetta dello Sport, da Maranello si stanno intensificando i contatti con alcuni componenti dell'ufficio tecnico del team campione del mondo. Più nel dettaglio, si tratterebbe di un “al” costituito dai tecnici che lavorano a stretto contatto con il direttore tecnico Pierre Wachè, il braccio destro di Adrian Newey. In pratica ricoprirebbero ruoli di secondo livello, esecutivo, ma non per questo meno importanti. Sembra si tratti di almeno tre figure, che occupano nella catena di comando tecnica la cruciale posizione di ingegnerizzazione e ...

LIVE F1 - GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA : FP3 e qualifiche - Ferrari all'assalto della Red Bull. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla ...

Arabia: per la Ferrari qualifica niente male, con Leclerc 2° e Bearman 11°: Domani, sul circuito della Jeddah Corniche, teatro del GP dell'Arabia Saudita, Charles Leclerc prenderà il via dalla prima fila per ...

F1, GP Arabia Saudita, Vasseur: "Bravo Bearman. Leclerc arrabbiato Ha ragione". Red Bull, salta Marko: Le parole di Leclerc e Vasseur dopo la qualifica del GP d'Arabia Saudita. E da Red Bull si parla di sospensione per Helmut Marko dopo il caso Horner ...

LIVE F1, GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA: a muro Zhou, bandiera rossa. Verstappen in testa, bene Leclerc e Bearman: 15.16 Il cronometro scorre e in questa maniera Oliver Bearman non ha modo di fare la simulazione della qualifica. 15.14 Si trova alla corda troppo in anticipo ...