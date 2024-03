Ferragnez | è successo davvero Cosa ha fatto Fedez | “L’hai voluto tu!”

(Di sabato 9 marzo 2024) La nota coppia formata da Chiara Ferragni esembra attraversare un periodo di forte turbolenza, con nuove dinamiche che aggiungono capitoli alla saga dei. Questa volta, però, non si tratta di una nuova stagione della loro serie TV, bensì di una crisi che appare sempre più evidente agli occhi del pubblico. Un primo segnale significativo è arrivato direttamente dal profilo Instagram di, che ha rimosso la foto di famiglia per sostituirla con un’immagine personale. Questo cambio, avvenuto mentre Chiara Ferragni si trovava a New York per lavoro, ricorda una mossa simile fatta precedentemente da Chiara stessa, segnalando forse una crisi imminente. Inoltre,ha pubblicato sulle sue stories una canzone intitolata “tu”, riproponendola prima cantata ...

