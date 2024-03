FeralpiSalò | colpaccio a Modena | tre punti per sperare ancora nella salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la. La squadra gardesana si impone 3-2 aal termine di una partita caratterizzata da tre rigori e da infinite proteste. La formazione di Zaffaroni è stata premiata dalla ferma voglia di vincere, che le ha consentito di firmare il gol del sorpasso proprio all’inizio del lungo recupero della ripresa, un sorpasso da treche alimenta nuove speranze diper la matricola verdeblù. La gara da vincere a tutti i costi si mette subito in salita per la squadra verdeblù, che al 1’ devono difendersi da una conclusione dell’ex Corrado, mentre al 6’ vengono trafitti da Abiuso, che di testa fa fruttare un angolo ben battuto da Palumbo. Il rapido vantaggio carica ulteriormente gli emiliani, che continuano a spingere in avanti, mentre gli ospiti non riescono ...